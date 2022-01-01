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Y. Sogodogo
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Главные новости
Неймар забил 2 пенальти в матче чемпионата Бразилии
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В Госдуме одним словом оценили работу Карседо в «Спартаке»
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Быстров – об игроке сборной России: «Вышел на поле чисто посмеяться, походить пешком»
08:57
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08:20
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Клуб РПЛ назначил нового тренера, Россия выступила против Инфантино, игнор Роналду в сборной Португалии и другие новости
02:00
В «Спартаке» назвали условие для долгосрочного сотрудничества с Карседо
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Бубнов предостерег «Краснодар»: «Всe, кранты – они даже в тройку не попадут»
01:32
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Олисе готов покинуть «Баварию» только ради одного клуба
01:06
Гендиректор «Спартака» поставил точку в слухах о возвращении Дзюбы
00:54
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«Зачем такой цирк устраивать?»: Бубнов выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:45
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