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    Виталий Пьянченко - статистика

    #80 | Вратарь
    Имя Виталий
    Отчество Витальевич
    Фамилия Пьянченко
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 февраля 1980 (43 года)
    Рост 193
    Вес 84
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