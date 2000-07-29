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    Рафаэль Зангионов - статистика

    Полузащитник
    Имя Рафаэль
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Зангионов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 августа 1978 (44 года)
    Рост 168
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.09.2000 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:1 Ротор (Волгоград)
    29.07.2000 1' -90' Уралан (Элиста) 1:1 Анжи (Махачкала)
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