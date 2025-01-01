Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Савелий Абрамов - статистика

Амкал
Завершил карьеру
15 февраля 1998 (27)
#22 | Полузащитник
177 см
Узбекистан
Статистика
Главные новости
«Спартаку» предложили Талалаева, суровое наказание для «Зенита» и другие новости
00:35
Примера. 37-летний Левандовски принес «Барселоне» волевую победу над «Овьедо» (3:1)
00:25
Радимов обратился к Булановой с конкретной просьбой: «Пожалуйста, Тань»
Вчера, 23:55
6
«Манчестер Юнайтед» готов летом бесплатно отпустить трех игроков
Вчера, 23:11
Пономарев отреагировал на переход Кузяева в «Рубин»
Вчера, 22:59
«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой в Лиге Европы
Вчера, 22:46
1
Определены все пары 1/8 финала Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:22
Пономарев сказал, когда «Балтика» потерпит первое поражение в сезоне РПЛ
Вчера, 21:35
2
Стала известна позиция ФИФА по отстранению Израиля
Вчера, 21:21
10
Сафонов рассказал о неожиданной мотивации учить французский язык
Вчера, 21:00
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 