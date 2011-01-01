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Левон Маркарян
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Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
3
18:23
Ловчев: «В Европе проходят ЛГБТ-акции, а у нас Дзюба онанирует на камеру»
18:08
В РФС объяснили, почему матч Россия – Ирак пройдет в Санкт-Петербурге
1
18:03
Ротен – Месси: «Ты забил 18 голов «Анжерам» и «Клермонам», а в важных матчах испарился!»
2
17:55
Сычев раскритиковал натурализацию Малкома и Клаудиньо: «Нужно воспитывать своих футболистов»
1
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Все новости
18:27
«Один на миллион». Дьяков оценил шансы «Спартака» на чемпионство
18:15
Экс-член РФС назвал Fan ID геноцидом российского футбола: «Убивает не только посещаемость, но и равноправие»
17:53
Орлов заявил, что не поверил словам Дзюбы в интервью Арустамяну
1
17:48
«Зенит» направил в Турцию гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения
1
17:35
Ротен раскритиковал Месси после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Он не подходит для топ-уровня»
17:24
Погба выведен из состава «Ювентуса» за нарушение дисциплины (Goal)
1
17:18
Ари хочет стать депутатом в России: «Уже два раза об этом думал»
2
16:57
Семин ответил на критику Семака за его результаты в «Зените»
2
16:48
Гальтье близок к увольнению из «ПСЖ». Стал известен главный кандидат на его замену
4
16:32
В сборной Армении ответили на вопрос, когда Тикнизян получит армянский паспорт
1
16:25
«Если с русским не подерусь, то сборы провалены». Игрок сборной Украины рассказал, как избил фаната «Спартака» в Турции
19
16:12
Судьи РПЛ добавили Дзюбу в список имени Комличенко и Соболева («СЭ»)
8
16:09
Камоцци назвал единственное условие, при котором «Спартак» выиграет РПЛ в этом сезоне
6
15:59
Тренер «Ахмата» назвал две причины, по которым клуб не подписал Дзюбу зимой
15:55
«Я заслуживал играть в первой команде». Нимели объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
3
15:47
Зюганов: «Нужно отменять Fan ID»
8
15:35
Писарский назвал соперника, после матчей с которым у него всегда микротравмы: «Жестко играют»
3
15:28
Иванов ответил на вопрос, выкупит ли «Урал» Помазуна у ЦСКА
15:25
Текст
Кто лучший бомбардир в истории футбола
14:59
Президент «Торино» рассказал, хочет ли клуб выкупить Миранчука и Влашича
14:54
Оффтоп
Медведева вспомнила, как ее раздели до лифчика в аэропорту
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14:53
Жена Уокера отреагировала на пьяные выходки мужа. Игрок «Сити» показывал пенис в баре и приставал к девушкам
4
14:37
Нагельсман назвал игрока «Баварии», который уничтожил Мбаппе
1
14:31
Кавазашвили: «Спартак» – базовый клуб сборной России. И так должно быть всегда!»
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14:17
Москвичев – о туалетах на улице в Сибири: «В России хватает своих проблем – почему бы этим не заняться?»
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13:55
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Левон Маркарян
Имя
Левон
Отчество
Гарегинович
Фамилия
Маркарян
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
14 февраля 1991 (32 года)
Рост
175
Вес
67
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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