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    Дмитрий Давыдов

    Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Давыдов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Новомосковск
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 января 1978 (45 лет)
    Рост 182
    Вес 82
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