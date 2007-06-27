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    Анзор Нафаш - статистика

    Полузащитник
    Имя Анзор
    Отчество Надимович
    Фамилия Нафаш
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Нальчик
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 ноября 1978 (44 года)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2007 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 0:3 Ростов (Ростов-на-Дону)
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