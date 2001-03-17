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    Алексей Юрищев - статистика

    Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Юрищев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 октября 1978 (44 года)
    Рост 185
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Динамо (Москва)
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