|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|7
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|17.05.2000
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|22.04.2000
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|15.04.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|08.04.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|01.04.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|24.03.2000
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|ЦСКА (Москва)