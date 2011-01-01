Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Чеснаков

    Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Иванович
    Фамилия Чеснаков
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Воронеж
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 31 октября 1974 (48 лет)
    Рост 186
    Вес 79
    • Читайте нас: 
    11