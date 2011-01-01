Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пискунов А. А. - статистика

    Имя Антон
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Пискунов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июля 1989 (33 года)
    Рост 176
    Вес 74
    • Читайте нас: 
    11