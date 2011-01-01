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    Михаил Смирнов - статистика

    Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Александрович
    Фамилия Смирнов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 апреля 1977 (45 лет)
    Рост 185
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.04.1993 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Торпедо (Москва)
    03.04.1993 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Торпедо (Москва)
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