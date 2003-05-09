|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Алания (Владикавказ)
|13.09.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:2
|Алания (Владикавказ)
|02.08.2003
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|19.07.2003
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|15.07.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:3
|ЦСКА (Москва)
|11.07.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Рубин (Казань)
|31.05.2003
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|25.05.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|18.05.2003
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:5
|Локомотив (Москва)
|09.05.2003
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Локомотив (Москва)
|24.04.2003
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Торпедо-Металлург (Москва)