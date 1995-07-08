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    Николай Баркалов - статистика

    Имя Николай
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Баркалов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 октября 1974 (48 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.07.1995 1' -90' Торпедо (Москва) 1:0 Локомотив (Москва)
    08.07.1995 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:3 Торпедо (Москва)
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