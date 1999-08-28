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    Александр Сучков - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Викторович
    Фамилия Сучков
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 февраля 1980 (43 года)
    Рост 177
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.1999 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 ЦСКА (Москва)
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