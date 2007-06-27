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    Олег Мусин - статистика

    Защитник
    Имя Олег
    Отчество Владимирович
    Фамилия Мусин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 января 1975 (48 лет)
    Рост 176
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2007 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Сатурн (Раменское)
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