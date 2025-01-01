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Адам Адахаджиев - статистика

23 ноября 1998 (26), Омск
#14 | Полузащитник
176 см
Казахстан | Россия
Статистика
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