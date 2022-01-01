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J. Medina
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J. Medina - статистика
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Главные новости
В МИД Венгрии осудили Украину из-за футболиста «Ливерпуля»
21:12
Агент Дзюбы ответил Кахигао, которому надоели вопросы о возвращении форварда в «Спартак»
20:58
Карасев раскрыл размер зарплаты судей в РПЛ: «Это нормально кажется на слух»
20:24
3
«Подписал себе приговор»: Джеррард выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
20:12
2
Спортивный директор «Спартака» – о Даку: «Кто не допускал ошибок?»
19:59
4
Погребняк спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Остальные на его фоне не выделяются»
19:13
4
В «Спартаке» назвали единственный клуб, способный выкупить Барко
18:58
6
Кахигао поздравил Путина с днем рождения: «От лица «Спартака» и всех нас»
17:55
13
Заявление «Барселоны» о последнем матче Месси за сборную Аргентины
17:43
3
Акинфеев и Роналду – в символической сборной Тошича из бывших одноклубников
17:23
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