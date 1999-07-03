|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Жемчужина (Сочи)
|16.10.1999
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Жемчужина (Сочи)
|25.09.1999
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:1
|Жемчужина (Сочи)
|11.09.1999
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:1
|Жемчужина (Сочи)
|21.08.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|4:2
|Жемчужина (Сочи)
|04.08.1999
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Жемчужина (Сочи)
|14.07.1999
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Жемчужина (Сочи)
|03.07.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Жемчужина (Сочи)