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    Станислав Мурыгин - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Станислав
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Мурыгин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1984 (39 лет)
    Рост 181
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.07.2005 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Динамо (Москва)
    17.04.2005 1' -90' Спартак (Москва) 5:1 Динамо (Москва)
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