|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-Лужники
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|3:4
|Спартак (Москва)
|12.10.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Торпедо-Лужники (Москва)
|28.09.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|06.09.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|1:0
|Ротор (Волгоград)
|24.08.1996
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Торпедо-Лужники (Москва)
|17.08.1996
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:2
|Торпедо-Лужники (Москва)
|14.08.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|08.05.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:2
|Торпедо-Лужники (Москва)
|27.04.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:2
|Торпедо-Лужники (Москва)
|09.03.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Торпедо-Лужники (Москва)