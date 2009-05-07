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    Артем Борисенко - статистика

    Имя Артем
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Борисенко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июля 1985 (37 лет)
    Рост 182
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2009 76' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 0:4
    07.05.2009 80' -90' 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
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