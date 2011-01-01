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    Александр Студзинский

    Полузащитник
    Имя Александр
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Студзинский
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Горловка
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июня 1976 (46 лет)
    Рост 185
    Вес 77
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