|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.06.2009
|82' -90'
|Дагдизель (Махачкала)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|22.06.2009
|90' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:1
|Астрахань (Астрахань)
|14.06.2009
|90' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|02.06.2009
|72' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|13.05.2009
|79' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|24.04.2009
|61' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|17.04.2009
|90' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|05.04.2009
|73' -90'
|0:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)