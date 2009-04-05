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    Евгений Пирогов - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Евгений
    Отчество Игоревич
    Фамилия Пирогов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июля 1986 (36 лет)
    Рост 172
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2009 62' -90' 1:0
    05.06.2009 57' -57' Армавир (Армавир) 1:1
    77'
    05.04.2009 78' -90' Ротор (Волгоград) 3:1 Армавир (Армавир)
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