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    Артур Кадаев - статистика

    Имя Артур
    Отчество Хамзатович
    Фамилия Кадаев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 185
    Вес 79
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