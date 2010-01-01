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    Артур Кадаев

    Имя Артур
    Отчество Хамзатович
    Фамилия Кадаев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 185
    Вес 79
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