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    Александр Ефремов

    Имя Александр
    Отчество Васильевич
    Фамилия Ефремов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Вес 75
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