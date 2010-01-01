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    Олег Гамаонов

    Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Николаевич
    Фамилия Гамаонов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 1980 (42 года)
    Рост 174
    Вес 70
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