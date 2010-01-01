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    Дмитрий Зюганов

    Имя Дмитрий
    Отчество Викторович
    Фамилия Зюганов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 1974 (49 лет)
    Рост 181
    Вес 75
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