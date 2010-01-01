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    Алексей Юдин

    Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Юдин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 мая 1981 (41 год)
    Рост 175
    Вес 73
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