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    Александр Скосарев

    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Скосарев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июня 1988 (34 года)
    Рост 179
    Вес 74
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