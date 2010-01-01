Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Эрнест Саруханянц - статистика

    Защитник
    Имя Эрнест
    Отчество Эдуардович
    Фамилия Саруханянц
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 1971 (51 год)
    Рост 178
    Вес 75
    • Читайте нас: 
    11