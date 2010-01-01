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    Эрнест Саруханянц

    Защитник
    Имя Эрнест
    Отчество Эдуардович
    Фамилия Саруханянц
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 августа 1971 (51 год)
    Рост 178
    Вес 75
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