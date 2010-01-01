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    Алихан Рамазанов

    Имя Алихан
    Отчество Максудович
    Фамилия Рамазанов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 августа 1976 (46 лет)
    Рост 170
    Вес 68
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