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    Дмитрий Мезинов

    Нападающий
    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Мезинов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 апреля 1978 (44 года)
    Рост 170
    Вес 69
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