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    Дмитрий Игнатьев

    Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Игнатьев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 июля 1976 (46 лет)
    Рост 192
    Вес 84
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