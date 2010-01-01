Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Иван Гринюк - статистика

    Нападающий
    Имя Иван
    Отчество Николаевич
    Фамилия Гринюк
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 апреля 1979 (43 года)
    Рост 177
    Вес 72
    • Читайте нас: 
    11