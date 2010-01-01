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    Иван Гринюк

    Нападающий
    Имя Иван
    Отчество Николаевич
    Фамилия Гринюк
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 апреля 1979 (43 года)
    Рост 177
    Вес 72
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