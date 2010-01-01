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    Дмитрий Говорухин

    Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Говорухин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 апреля 1978 (44 года)
    Рост 177
    Вес 75
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