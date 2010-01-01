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    Андрей Воробьев

    Имя Андрей
    Отчество Александрович
    Фамилия Воробьев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 марта 1982 (40 лет)
    Рост 174
    Вес 76
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