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    Григорий Ануфриенко

    Имя Григорий
    Отчество Олегович
    Фамилия Ануфриенко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 января 1982 (41 год)
    Рост 174
    Вес 68
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