Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Амурбек Царикаев

    #7 | Защитник
    Имя Амурбек
    Отчество Маирбекович
    Фамилия Царикаев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 августа 1989 (33 года)
    Рост 175
    Вес 65
    • Читайте нас: 
    11