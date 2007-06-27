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    Андрей Никитин - статистика

    Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Никитин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 июля 1973 (49 лет)
    Рост 186
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2007 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:4 Амкар-Пермь (Пермь)
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