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    Арсен Мустапаев - статистика

    #2 | Вратарь
    Имя Арсен
    Отчество Абрекович
    Фамилия Мустапаев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 6 июня 1987 (35 лет)
    Рост 187
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армавир 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.06.2009 71' -90' Армавир (Армавир) 3:2
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