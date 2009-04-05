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    Отар Гогберашвили - статистика

    Имя Отар
    Отчество Олегович
    Фамилия Гогберашвили
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армавир 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2009 78' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 0:0 Армавир (Армавир)
    85'
    05.04.2009 58' -90' Ротор (Волгоград) 3:1 Армавир (Армавир)
    75'
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