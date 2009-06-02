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    Алексей Саяпин - статистика

    #2 | Вратарь
    Имя Алексей
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Саяпин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дружба 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.06.2009 90' -90' Дружба (Майкоп) 3:0
    02.06.2009 90' -90' Дружба (Майкоп) 3:0
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