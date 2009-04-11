Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ацамаз Дзгоев - статистика

    Имя Ацамаз
    Отчество Эдуардович
    Фамилия Дзгоев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июня 1989 (33 года)
    Рост 178
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дружба 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.06.2009 81' -90' 3:1 Дружба (Майкоп)
    30.04.2009 72' -90' Дружба (Майкоп) 1:2 Ротор (Волгоград)
    73'
    11.04.2009 83' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Дружба (Майкоп)
    • Читайте нас: 
    11