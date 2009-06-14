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    Алим Рамалданов - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Алим
    Отчество Низамович
    Фамилия Рамалданов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 марта 1990 (32 года)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дагдизель 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.07.2009 78' -90' 3:1 Дагдизель (Махачкала)
    14.06.2009 89' -90' Дагдизель (Махачкала) 4:2 СКА (Ростов-на-Дону)
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