|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.1999
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|21.07.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|14.07.1999
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|3:0
|Черноморец (Новороссийск)
|27.06.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Черноморец (Новороссийск)
|19.06.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.06.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|29.05.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|5:2
|Черноморец (Новороссийск)
|22.05.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Динамо (Москва)
|15.05.1999
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:2
|Черноморец (Новороссийск)
|02.05.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Черноморец (Новороссийск)
|17.04.1999
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)